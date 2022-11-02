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Джонсон: путін був би божевільним, якби застосував тактичну ядерну зброю проти України

Джонсон: путін був би божевільним, якби застосував тактичну ядерну зброю проти України

Київ • УНН

 • 264950 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що російський диктатор володимир путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України. Про це він розповів в інтерв'ю SkyNews, пише УНН

Цитата

"Я не думаю, що він (володимир путін – ред.) це зробить. Він був би божевільним, якби це зробив", – сказав Джонсо.

Він додав, що застосування тактичної ядерної зброї проти України означало б "негайний вихід росії з клубу цивілізованих націй".

Деталі

За словами колишнього прем'єра Великої Британії, такий крок стане "повною катастрофою" для росії, оскільки призведе до "кріогенного заморожування" російської економіки, а путін "втратить більшість тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього".

"Багато хто хоче дати путіну певний кредит довіри. Цього не станеться, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я вважаю, він спричинить абсолютно істеричну реакцію", – сказав Джонсон.

Він також зазначив, що на ядерний удар по Україні існують "безліч варіантів" відповіді як у НАТО, так і у США, Великій Британії та Франції. Водночас Джонсон висловив упевненість, що Україна "абсолютно неминуче" переможе у війні з росією.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, високопоставлені російські військові керівники нещодавно обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

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