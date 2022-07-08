Джонсон после обвинений перенес запланированную свадебную вечеринку из официальной резиденции

ukru
13:44 • 913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 14168 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 38344 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 48498 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 81562 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115311 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124952 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112660 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141755 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139931 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 79824 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 69909 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 37314 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 33515 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 82294 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 81562 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 82294 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240985 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270813 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 17391 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115311 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103645 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121389 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123779 просмотра
Актуальное
Джонсон после обвинений перенес запланированную свадебную вечеринку из официальной резиденции

Джонсон после обвинений перенес запланированную свадебную вечеринку из официальной резиденции

Киев • УНН

 • 195900 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Борис Джонсон, ушедший накануне с должности британского премьера, и его жена Керри меняют место проведения запланированной свадебной вечеринки, заявил в пятницу его соратник, опроверг обвинения в том, что из-за этого он остался в роли временного исполняющего обязанность премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Газета Mirror сообщила в четверг, что Джонсон, заявивший об отставке, хотел остаться на несколько месяцев частично потому, что планировал устроить вечеринку в своей официальной загородной резиденции в Чекерс в конце этого месяца, чтобы отпраздновать свою свадьбу.

Соратник премьер-министра сказал на условиях анонимности, что "совершенно бессмысленно предполагать", что план устроить вечеринку был причиной того, что Джонсон остался в должности временного исполняющего обязанности. Вечеринка больше не будет проходить в Чекерс.

Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ в четверг, представитель Даунинг-стрит сказал: "Премьер-министр испытывает сильное чувство долга и будет продолжать служить своей стране до тех пор, пока не будет назначен новый лидер, исключительно для выполнения своих обязательств перед обществом".

Дополнение

Кроме официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, британские премьер-министры традиционно использовали Чекерс, английский загородный дом 16-го века к северу от столицы, как личное загородное убежище, место для приема мировых лидеров, а иногда и для вечеринок.

Джонсон женился на 34-летней Керри в прошлом году на скромной секретной церемонии в Вестминстерском соборе в центре Лондона в разгар пандемии коронавируса.

Свадебная вечеринка пары в Чекерсе была запланирована на 30 июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы