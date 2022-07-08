Джонсон после обвинений перенес запланированную свадебную вечеринку из официальной резиденции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Борис Джонсон, ушедший накануне с должности британского премьера, и его жена Керри меняют место проведения запланированной свадебной вечеринки, заявил в пятницу его соратник, опроверг обвинения в том, что из-за этого он остался в роли временного исполняющего обязанность премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Газета Mirror сообщила в четверг, что Джонсон, заявивший об отставке, хотел остаться на несколько месяцев частично потому, что планировал устроить вечеринку в своей официальной загородной резиденции в Чекерс в конце этого месяца, чтобы отпраздновать свою свадьбу.
Соратник премьер-министра сказал на условиях анонимности, что "совершенно бессмысленно предполагать", что план устроить вечеринку был причиной того, что Джонсон остался в должности временного исполняющего обязанности. Вечеринка больше не будет проходить в Чекерс.
Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ в четверг, представитель Даунинг-стрит сказал: "Премьер-министр испытывает сильное чувство долга и будет продолжать служить своей стране до тех пор, пока не будет назначен новый лидер, исключительно для выполнения своих обязательств перед обществом".
Дополнение
Кроме официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, британские премьер-министры традиционно использовали Чекерс, английский загородный дом 16-го века к северу от столицы, как личное загородное убежище, место для приема мировых лидеров, а иногда и для вечеринок.
Джонсон женился на 34-летней Керри в прошлом году на скромной секретной церемонии в Вестминстерском соборе в центре Лондона в разгар пандемии коронавируса.
Свадебная вечеринка пары в Чекерсе была запланирована на 30 июля.