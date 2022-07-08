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Джонсон після звинувачень переніс заплановану весільну вечірку з офіційної резиденції

Джонсон після звинувачень переніс заплановану весільну вечірку з офіційної резиденції

Київ • УНН

 • 195901 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Борис Джонсон, який пішов напередодні з посади британського прем'єра, та його дружина Керрі змінюють місце проведення запланованої весільної вечірки, заявив у п'ятницю його соратник, спростувавши звинувачення у тому, що через це він залишився у ролі тимчасового виконувача обов'язків прем'єр-міністра, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Газета Mirror повідомила в четвер, що Джонсон, який заявив про відставку, хотів залишитися на кілька місяців частково тому, що планував влаштувати вечірку у своїй офіційній заміській резиденції в Чекерс наприкінці цього місяця, щоб відсвяткувати своє весілля.

Соратник прем'єр-міністра сказав на умовах анонімності, що "цілком безглуздо припускати", що план провести вечірку був причиною того, що Джонсон залишився на посаді тимчасового виконувача обов'язків. Вечірка більше не проходитиме у Чекерс.

Відповідаючи на запитання про повідомлення ЗМІ у четвер, представник Даунінг-стріт сказав: "Прем'єр-міністр має сильне почуття обов'язку і продовжуватиме служити своїй країні доти, доки не буде призначено нового лідера, виключно для виконання своїх зобов'язань перед суспільством".

Доповнення

Окрім офіційної резиденції на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні, британські прем'єр-міністри традиційно використовували Чекерс, англійський заміський будинок 16-го століття на північ від столиці, як особистий заміський прихисток, місце для прийому світових лідерів, а іноді і для вечірок.

Джонсон одружився з 34-річною Керрі минулого року на скромній секретній церемонії у Вестмінстерському соборі в центрі Лондона в розпал пандемії коронавірусу.

Весільна вечірка пари в Чекерс була запланована на 30 липня.

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