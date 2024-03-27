Джо Байден назвал Путина "мясником"

Президент США Джо Байден під час виступу перед виборцями повідомив, що Сполучені Штати могли захистити Україну від президента Росії Володимира Путіна. У своїй речи американський лідер назвав російську колегу "мясником". Речі Байдена опубліковані на сайті Білого дому, передає УНН.

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Обращаючись до своїх виборців у Північній Кароліні, Джо Байден розповів про ініціативу збільшення прибутку для постійних громадян з 8,2% до 25%. За його словами, це дозволить притягнути до бюджету десять мільярдів доларів у найближчі 10 років.

"Представте, що ми могли б зробити з цим. Ми могли б істотно скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м'ясника Путіна сказав Байден

Байден назвал путина ответственным за смерть Навального