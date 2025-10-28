Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"

Актриса Джессика Альба дебютировала как пара со звездой "Top Gun" Дэнни Рамиресом в своем посте в Instagram, опубликованном из Австралии, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Джессика Альба позволила поклонникам заглянуть в свою личную жизнь.

В выходные 44-летняя актриса опубликовала в Instagram очередную серию фотографий из Австралии. На этот раз она завершила серию романтическим пляжным фото, держась за руки с 33-летней звездой "Top Gun: Maverick" Дэнни Рамиресом.

Альба на фото позирует на деревянной лестнице, ведущей к пляжу, выглядя расслабленной и беззаботной в коричневом купальнике без бретелек.

Она подписала свой пост: "Байрон-Бей [эмодзи голубое сердце]". Это уже вторая серия пляжных фотографий, которой она поделилась со своими подписчиками в Instagram на этой неделе.

Однако это впервые, когда пара появилась вместе в социальных сетях. Альба и Рамирес были замечены вместе с мая 2025 года, но до сих пор не раскрывали подробности своих отношений.

Пара отправилась на юг от Голд-Кост, где Альба снимается в своем новом фильме "The Mark", в Байрон-Бей, чтобы провести романтическое время вдали от съемочной площадки.

Дополнение

После подачи заявления на развод с мужем Кэшем Уорреном, с которым она прожила 16 лет, в феврале 2025 года, согласно документам о разводе, полученным Fox News, Альбу вскоре начали связывать с Рамиресом.

Слухи о романе пары впервые появились в июле 2025 года.

3 октября 2025 года пара привлекла всеобщее внимание на премьере фильма "Valentina", что ознаменовало их дебют на красной дорожке кинофестиваля в Милл-Вэлли.

