Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака
Киев • УНН
Джессика Альба и Кэш Уоррен расстаются после 16 лет брака. Пара, познакомившаяся на съемках "Фантастической четверки", заявила о сохранении уважительных отношений ради троих детей.
Джессика Альба рассталась со своим мужем, продюсером Кэшем Уорреном, с которым они прожили 16 лет, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Звезда "Фантастической четверки" поделилась этой новостью в посте в Instagram, рассказав своим 20,6 миллиона подписчиков, что она находится на "пути самореализации".
Она сказала, что их трое детей остаются приоритетом, поскольку они "вступают в новую главу роста и эволюции как личности".
Американская актриса написала: "Я годами нахожусь на пути самореализации и трансформации - как индивидуально, так и в партнерстве с Кэшем".
"Я горжусь тем, как мы выросли как пара в нашем браке за последние 20 лет, и теперь нам пора вступить в новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и навсегда останемся семьей", - указала она.
Альба завершила свое заявление, сказав, что их трое детей - Хонор, 16 лет, Хейвен, 13 лет, и Хейз, семи лет - "остаются нашим главным приоритетом".
Дополнение
Альба вышла замуж за кинопродюсера в 2008 году после того, как встретились на съемках супергеройского фильма "Фантастическая четверка".
Альба встретила Уоррена в 2004 году, когда играла роль невидимой супергероини Сьюзан Шторм в "Фантастической четверке", а он занимал должность помощника режиссера Тима Стори.
Ранее она сказала, что Кэш Уоррен подсунул ей записку на съемочной площадке, подписанную знаком доллара - в соответствии с его именем - в которой говорилось: "Ты мне очень, очень нравишься".