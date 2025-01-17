Джессіка Альба розлучилася з чоловіком після 16 років шлюбу

Акторка Джессіка Альба розлучилася зі своїм чоловіком, продюсером Кешем Ворреном, з яким вони прожили 16 років, пише УНН з посиланням на Sky News.

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Зірка "Фантастичної четвірки" поділилася цією новиною в пості в Instagram, розповівши своїм 20,6 мільйона підписників, що вона перебуває на "шляху самореалізації".

Вона сказала, що їхні троє дітей залишаються пріоритетом, на тлі того, як вони "вступають у новий розділ зростання та еволюції як особистості".

Американська актриса написала: "Я роками перебуваю на шляху самореалізації та трансформації - як індивідуально, так і в партнерстві з Кешем".

"Я пишаюся тим, як ми виросли як пара в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер нам настав час вступити в новий розділ зростання та еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і назавжди залишимося сім'єю", - зазначила вона.

Альба завершила свою заяву, сказавши, що їхні троє дітей - Гонор, 16 років, Гейвен, 13 років, і Гейз, семи років - "залишаються нашим головним пріоритетом".

Доповнення

Альба вийшла заміж за кінопродюсера 2008 року після того, як зустрілися на зйомках супергеройського фільму "Фантастична четвірка".

Альба зустріла Воррена 2004 року, коли грала роль невидимої супергероїні Сьюзан Шторм у "Фантастичній четвірці", а він обіймав посаду помічника режисера Тіма Сторі.

Раніше вона сказала, що Кеш Воррен підсунув їй записку на знімальному майданчику, підписану знаком долара - згідно з його ім'ям, - у якій йшлося: "Ти мені дуже, дуже подобаєшся".