Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
Київ • УНН
Акторка Джессіка Альба дебютувала як пара зі зіркою "Top Gun" Денні Раміресом у своєму пості в Instagram з Австралії. Пара разом з травня 2025 року, а на червоній доріжці вперше з'явилася 3 жовтня 2025 року.
Акторка Джесіка Альба дебютувала як пара із зіркою "Top Gun" Денні Раміресом у своєму посту в Instagram, опублікованому з Австралії, пише УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
Джессіка Альба дозволила шанувальникам зазирнути у своє особисте життя.
У вихідні 44-річна акторка опублікувала в Instagram чергову серію фотографій з Австралії. Цього разу вона завершила серію романтичним пляжним фото, тримаючись за руки з 33-річною зіркою "Top Gun: Maverick" Денні Раміресом.
Альба на фото позує на дерев'яних сходах, що ведуть до пляжу, виглядаючи розслабленою та безтурботною у коричневому купальнику без бретельок.
Вона підписала свій пост: "Байрон-Бей [емодзі блакитне серце]". Це вже друга серія пляжних фотографій, якою вона поділилася зі своїми підписниками у Instagram цього тижня.
Однак це вперше, коли пара з'явилася разом у соціальних мережах. Альба та Рамірес були помічені разом із травня 2025 року, але досі не розкривали подробиці своїх стосунків.
Пара вирушила на південь від Голд-Кост, де Альба знімається у своєму новому фільмі "The Mark", до Байрон-Бей, щоб провести романтичний час далеко від знімального майданчика.
Доповнення
Після подання заяви на розлучення з чоловіком Кешом Ворреном, з яким вона прожила 16 років, у лютому 2025 року, згідно з документами про розлучення, отриманими Fox News, Альбу невдовзі почали пов'язувати з Раміресом.
Чутки про роман пари вперше з'явилися в липні 2025 року.
3 жовтня 2025 пара привернула загальну увагу на прем'єрі фільму "Valentina", що ознаменувало їхній дебют на червоній доріжці кінофестивалю в Мілл-Веллі.
Джессіка Альба розлучилася з чоловіком після 16 років шлюбу17.01.25, 14:59 • 128404 перегляди