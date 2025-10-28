$42.070.07
Ексклюзив
09:16 • 420 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5262 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14650 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15155 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
06:38 • 11694 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47063 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69451 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 85953 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65294 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 67088 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"

Київ • УНН

 • 4562 перегляди

Акторка Джессіка Альба дебютувала як пара зі зіркою "Top Gun" Денні Раміресом у своєму пості в Instagram з Австралії. Пара разом з травня 2025 року, а на червоній доріжці вперше з'явилася 3 жовтня 2025 року.

Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"

Акторка Джесіка Альба дебютувала як пара із зіркою "Top Gun" Денні Раміресом у своєму посту в Instagram, опублікованому з Австралії, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Джессіка Альба дозволила шанувальникам зазирнути у своє особисте життя. 

У вихідні 44-річна акторка опублікувала в Instagram чергову серію фотографій з Австралії. Цього разу вона завершила серію романтичним пляжним фото, тримаючись за руки з 33-річною зіркою "Top Gun: Maverick" Денні Раміресом.

Альба на фото позує на дерев'яних сходах, що ведуть до пляжу, виглядаючи розслабленою та безтурботною у коричневому купальнику без бретельок.

Вона підписала свій пост: "Байрон-Бей [емодзі блакитне серце]". Це вже друга серія пляжних фотографій, якою вона поділилася зі своїми підписниками у Instagram цього тижня.

Однак це вперше, коли пара з'явилася разом у соціальних мережах. Альба та Рамірес були помічені разом із травня 2025 року, але досі не розкривали подробиці своїх стосунків.

Пара вирушила на південь від Голд-Кост, де Альба знімається у своєму новому фільмі "The Mark", до Байрон-Бей, щоб провести романтичний час далеко від знімального майданчика.

Доповнення

Після подання заяви на розлучення з чоловіком Кешом Ворреном, з яким вона прожила 16 років, у лютому 2025 року, згідно з документами про розлучення, отриманими Fox News, Альбу невдовзі почали пов'язувати з Раміресом.

Чутки про роман пари вперше з'явилися в липні 2025 року.

3 жовтня 2025 пара привернула загальну увагу на прем'єрі фільму "Valentina", що ознаменувало їхній дебют на червоній доріжці кінофестивалю в Мілл-Веллі.

Джессіка Альба розлучилася з чоловіком після 16 років шлюбу17.01.25, 14:59 • 128404 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
