Джастин Трюдо: "Канаду не запугать Китаем"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Канада "не будет запугана" Китаем после того, как Пекин выслал консула Оттавы из Шанхая, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом информирует Reuters, передает УНН.
Просьба консулу Дженнифер Линн Лалонд покинуть Китай до 13 мая рассматривается как возмездие Канаде за высылку китайского консула из Торонто в понедельник.
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Перед посещением заседания кабинета министров во вторник в столице Канады Оттаве Трюдо заявил журналистам, что его не остановят действия Китая.
"Мы понимаем, что есть возмездие, но нас не запугать, - сказал он. - Мы продолжим делать все необходимое, чтобы защитить канадцев от вмешательства".
"Мы предпримем все необходимые действия, чтобы продолжать защищать нашу демократию и показывать, что мы отстаиваем наши ценности и наши принципы", - сказал он.
Трюдо сказал, что его правительство хорошо осведомлено о возможном возмездии со стороны Китая, но "в эту игру могут играть двое".
Канада, по его словам, рассматривает возможность изменения рекомендаций относительно поездок в Китай, которые 2 мая уже были на уровне "проявлять высокую степень осторожности".
"Мы всегда будем делать все необходимое для обеспечения безопасности канадцев", - отметил Трюдо.
Добавим
Министерство иностранных дел Китая заявило, что выслало Дженнифер Линн Лалонд как "ответную контрмеру на недобросовестный шаг Канады и решительно осуждает и решительно выступает против" высылки своего дипломата из Канады и может принять дальнейшие карательные меры.