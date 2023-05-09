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Джастін Трюдо: "Канаду не залякати Китаєм"

Джастін Трюдо: "Канаду не залякати Китаєм"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Канада "не буде залякана" Китаєм після того, як Пекін вислав консула Оттави з Шанхаю, заявив у вівторок прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Прохання консулу Дженніфер Лінн Лалонд залишити Китай до 13 травня розглядається як відплата Канаді за висилку китайського консула з Торонто у понеділок.

Деталі

Перед відвідинами засідання кабінету міністрів у вівторок у столиці Канади Оттаві Трюдо заявив журналістам, що його не зупинять дії Китаю.

"Ми розуміємо, що є відплата, але нас не залякати, - сказав він. - Ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити канадців від втручання".

"Ми вживемо всіх необхідних дій, щоб продовжувати захищати нашу демократію і показувати, що ми відстоюємо наші цінності та наші принципи", - сказав він.

Трюдо сказав, що його уряд добре поінформований про можливу відплату з боку Китаю, але "в цю гру можуть грати двоє".

Канада, за його словами, розглядає можливість зміни рекомендацій щодо поїздок до Китаю, які 2 травня вже були на рівні "виявляти високий ступінь обережності".

"Ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки канадців", - зауважив Трюдо.

Додамо

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що вислало Дженніфер Лінн Лалонд як "відповідний контрзахід на недобросовісний крок Канади й рішуче засуджує і рішуче виступає проти" висилки свого дипломата із Канади та може вжити подальших каральних заходів.

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