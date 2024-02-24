Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война.