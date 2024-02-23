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Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 09:49  •  14808 просмотра

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину Италия созвала встречу лидеров стран G7. Об этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала в интервью изданию Porta a Porta, передает УНН.

Детали 

На субботу (24 февраля - ред.) я созвала встречу лидеров "Большой семерки" в режиме видеоконференции по вопросу Украины, потому что я думаю, что Запад не должен подавать признаков усталости с этой точки зрения

- заявила Мелони.

На вопрос, будет ли она присутствовать на субботней видеоконференции из Киева, Мелони лишь ответила: "Посмотрим...".

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского20 февраля 2024, 15:20 • 24170 просмотров

Премьер-министр Италии подчеркнула, что Европа не должна подавать признаков усталости, ведь именно Украина оберегает спокойствие на Западе. 

Если бы не работа, которую мы сделали, сегодня мы имели бы вторжение в Украину, у нас была бы война гораздо ближе к дому

- подчеркнула Джорджия Мелони.

Напомним

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Прем'єр Італії може прибути у Київ до роковин вторгнення рф в Україну
The Prime Minister of Italy may arrive in Kyiv on the anniversary of the russian invasion of Ukraine
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Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.

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