Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину Италия созвала встречу лидеров стран G7. Об этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала в интервью изданию Porta a Porta, передает УНН.

Детали

На субботу (24 февраля - ред.) я созвала встречу лидеров "Большой семерки" в режиме видеоконференции по вопросу Украины, потому что я думаю, что Запад не должен подавать признаков усталости с этой точки зрения - заявила Мелони.

На вопрос, будет ли она присутствовать на субботней видеоконференции из Киева, Мелони лишь ответила: "Посмотрим...".

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Премьер-министр Италии подчеркнула, что Европа не должна подавать признаков усталости, ведь именно Украина оберегает спокойствие на Западе.

Если бы не работа, которую мы сделали, сегодня мы имели бы вторжение в Украину, у нас была бы война гораздо ближе к дому - подчеркнула Джорджия Мелони.

Напомним

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.