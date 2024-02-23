Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину Италия созвала встречу лидеров стран G7. Об этом премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала в интервью изданию Porta a Porta, передает УНН.
Детали
На субботу (24 февраля - ред.) я созвала встречу лидеров "Большой семерки" в режиме видеоконференции по вопросу Украины, потому что я думаю, что Запад не должен подавать признаков усталости с этой точки зрения
На вопрос, будет ли она присутствовать на субботней видеоконференции из Киева, Мелони лишь ответила: "Посмотрим...".
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского20 февраля 2024, 15:20 • 24170 просмотров
Премьер-министр Италии подчеркнула, что Европа не должна подавать признаков усталости, ведь именно Украина оберегает спокойствие на Западе.
Если бы не работа, которую мы сделали, сегодня мы имели бы вторжение в Украину, у нас была бы война гораздо ближе к дому
Напомним
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.
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