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Прем'єр Італії може прибути у Київ до роковин вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 29689 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні скликав зустріч лідерів G7 в режимі відеоконференції, щоб відзначити другу річницю вторгнення росії в Україну і підкреслити, що Захід не повинен демонструвати ознак втоми від підтримки України.

Прем'єр Італії може прибути у Київ до роковин вторгнення рф в Україну

До другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія скликала зустріч лідерів країн G7. Про це прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розповіла в інтерв'ю виданню Porta a Porta, передає УНН.

Деталі 

На суботу (24 лютого - ред.) я скликала зустріч лідерів "Великої сімки" в режимі відеоконференції з питання України, тому що я думаю, що Захід не повинен подавати ознак втоми з цієї точки зору

- заявила Мелоні.

На запитання, чи буде вона присутня на суботній відеоконференції з Києва, Мелоні лише відповіла: "Подивимося...".

G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського20.02.24, 17:20 • 26725 переглядiв

Прем'єр-міністр Італії підкреслила, що Європа не повинна подавати ознак втоми, адже саме Україна оберігає спокій на Заході. 

Якби не робота, яку ми зробили, сьогодні ми мали б вторгнення в Україну, у нас була б війна набагато ближче до дому

- наголосила Джорджія Мелоні.

Нагадаємо

У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Америка планує оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, щоб ще більше обмежити здатність рф виробляти зброю і отримувати доходи, що підтримують її економіку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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