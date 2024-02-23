Прем'єр Італії може прибути у Київ до роковин вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні скликав зустріч лідерів G7 в режимі відеоконференції, щоб відзначити другу річницю вторгнення росії в Україну і підкреслити, що Захід не повинен демонструвати ознак втоми від підтримки України.
До другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія скликала зустріч лідерів країн G7. Про це прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розповіла в інтерв'ю виданню Porta a Porta, передає УНН.
Деталі
На суботу (24 лютого - ред.) я скликала зустріч лідерів "Великої сімки" в режимі відеоконференції з питання України, тому що я думаю, що Захід не повинен подавати ознак втоми з цієї точки зору
На запитання, чи буде вона присутня на суботній відеоконференції з Києва, Мелоні лише відповіла: "Подивимося...".
G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського20.02.24, 17:20 • 26725 переглядiв
Прем'єр-міністр Італії підкреслила, що Європа не повинна подавати ознак втоми, адже саме Україна оберігає спокій на Заході.
Якби не робота, яку ми зробили, сьогодні ми мали б вторгнення в Україну, у нас була б війна набагато ближче до дому
Нагадаємо
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Америка планує оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, щоб ще більше обмежити здатність рф виробляти зброю і отримувати доходи, що підтримують її економіку.