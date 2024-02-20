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G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського

G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського

Київ • УНН

 • 26720 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні очолить відеоконференцію лідерів G7, як очікується, за участю президента України Зеленського 24 лютого, у другу річницю російського вторгнення, щоб обговорити підтримку України.

Італія анонсувала відеоконференцію глав держав і урядів G7 24 лютого, до других роковин повномасштабного вторгнення рф до України, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Деталі

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні очолить відеоконференцію глав держав і урядів G7, першу під час головування Італії. Також очікується підключення Президента України Володимира Зеленського.

Центральною темою стане підтримка України, як зазначає tagesschau, повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Італії Мелоні.

Доповнення

Італія цього року головує у G7, куди також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія та Франція.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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