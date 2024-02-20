G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  73228 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  102232 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  108864 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  149243 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  242941 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  198773 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  316815 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  367533 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  285661 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291178 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:20  •  4377 просмотра

Read in English

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию лидеров G7, как ожидается, с участием президента Украины Зеленского 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, чтобы обсудить поддержку Украины.

Италия анонсировала видеоконференцию глав государств и правительств G7 24 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию глав государств и правительств G7, первую во время председательства Италии. Также ожидается подключение Президента Украины Владимира Зеленского.

Центральной темой станет поддержка Украины, как отмечает tagesschau, сообщили в канцелярии премьер-министра Италии Мелони.

Дополнение

Италия в этом году председательствует в G7, куда также входят США, Япония, Германия, Великобритания и Франция.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
g7G7
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського
G7 convenes a video conference of leaders on February 24, the anniversary of the Russian invasion. Zelenskyy is expected to join
Новости по теме

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию лидеров G7, как ожидается, с участием президента Украины Зеленского 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, чтобы обсудить поддержку Украины.

Война •   •  4377 просмотра
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

На Авдеевском направлении российско-террористические войска осуществляют попытки небольших групповых штурмов, но украинские защитники отбили 9 атак и удержали свои позиции.

Война •   •  4456 просмотра
Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

По данным следствия, российский командир Евген Дели организовал задержание и пытки местных жителей во время оккупации Кинбурнской косы в Украине.

Криминал и ЧП •   •  3943 просмотра
Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Интенсивность боев вокруг Авдеевки высокая. Оккупанты сосредоточились, по словам украинского военного, на Ласточкино.

Война •   •  5663 просмотра
Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

Украинские прокуроры зарегистрировали более 122 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими войсками с момента их вторжения в 2022 году, из которых 509 подозреваемым было сообщено о подозрении, а 80 - осуждены.

Война •   •  6409 просмотра
Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

Парламент Японии един в поддержке Украины, о чем заявил украинский премьер-министр после встречи с японско-украинской межпарламентской группой.

Политика •   •  6410 просмотра
Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.

Война •   •  8346 просмотра
Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.

Война •   •  7262 просмотра
Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Генпрокурор: на данный момент идет расследование 18 производств по фактам убийств 38 военнопленных

Правоохранители расследуют 18 уголовных производств по фактам убийств 38 украинских военнопленных российскими военными.

Война •   •  7746 просмотра
Генпрокурор: на данный момент идет расследование 18 производств по фактам убийств 38 военнопленных

Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения

Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.

Война •   •  8744 просмотра
Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения