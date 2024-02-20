G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию лидеров G7, как ожидается, с участием президента Украины Зеленского 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, чтобы обсудить поддержку Украины.
Италия анонсировала видеоконференцию глав государств и правительств G7 24 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию глав государств и правительств G7, первую во время председательства Италии. Также ожидается подключение Президента Украины Владимира Зеленского.
Центральной темой станет поддержка Украины, как отмечает tagesschau, сообщили в канцелярии премьер-министра Италии Мелони.
Дополнение
Италия в этом году председательствует в G7, куда также входят США, Япония, Германия, Великобритания и Франция.
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию лидеров G7, как ожидается, с участием президента Украины Зеленского 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, чтобы обсудить поддержку Украины.
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