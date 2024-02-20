G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения

Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.