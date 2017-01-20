Дж.Керри упомянул об Украине в прощальной речи

Вспоминая о дипломатических достижениях США, Дж.Керри напомнил и об успехах в сдерживании России.

"Это факт, что Путин продвигался по территории Украины и мог бы пойти еще дальше, однако США подтолкнули Европу на совместное принятие санкций, которые нам удалось держать в силе. Даже если мы еще не достигли полного соблюдения минских договоренностей, мы показали (России - ред.), что за несоблюдение норм, над которыми мы так усердно работали со времен Второй мировой войны, надо платить. Сегодня Украина, а вместе с ней и вся Европа, противостоят идее, согласно которой крупные страны имеют право забирать территории у меньших, просто потому, что они на это способны ", - заявил он.

Госсекретарь США еще раз подчеркнул, что такого не должно быть в современном мире, где должны соблюдать нормы международного права.

Также Дж.Керри резюмировал, что настроен оптимистично и оставляет свой пост с благодарностью за то, что ему и команде удалось сделать вместе.