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Дж.Керрі згадав про Україну у прощальній промові

Дж.Керрі згадав про Україну у прощальній промові

Київ • УНН

 • 9675 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У своїй прощальній промові державний секретар США Джон Керрі згадав про Україну, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Згадуючи про дипломатичні здобутки США, Дж.Керрі нагадав і про успіхи в стримуванні Росії.

“Це факт, що Путін просувався на території України і міг би піти ще далі, проте США підштовхнули Європу на спільне прийняття санкцій, які нам вдалося тримати в силі. Навіть якщо ми ще не досягли повного дотримання мінських домовленостей, ми показали (Росії - ред.), що за недотримання норм, над якими ми так старанно працювали з часів Другої світової війни, треба платити. Сьогодні Україна, а разом з нею і вся Європа, протистоять ідеї, згідно з якою великі країни мають право забирати території у менших, просто тому, що вони на це здатні”, - заявив він.

Держсекретар США ще раз підкреслив, що такого не має бути в сучасному світі, де повинні дотримуватися норми міжнародного права.

Також Дж.Керрі резюмував, що налаштований оптимістично і залишає свою посаду із вдячністю за те, що йому і команді вдалося зробити разом.

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