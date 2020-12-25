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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 66062 просмотра

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Двое звездных игроков "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ведущий английский ФК "Манчестер Сити" сообщил о вспышке коронавируса в коллективе, передает УНН со ссылкой на сайт "горожан".

Двое звездных игроков "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

"Манчестер Сити" подтвердил, что у нападающего Габриэля Хесуса, и защитника Кайла Уокера и двух сотрудников обнаружили положительный тест на COVID-19.

Все четыре представителя клуба теперь будут находиться на самоизоляции в соответствии с протоколом Английской Премьер-лиги и правительства Великобритании о карантине.

В 11-ти матчах сезона Жезус забил 4 гола, а Уокер сыграл 19 поединков (1 гол).

Стоит отметить, что за команду Гвардиолы выступает украинский легионер Александр Зинченко.

Украинские Национальные Новости

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