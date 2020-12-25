Двое звездных игроков "Манчестер Сити" заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ведущий английский ФК "Манчестер Сити" сообщил о вспышке коронавируса в коллективе, передает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
"Манчестер Сити" подтвердил, что у нападающего Габриэля Хесуса, и защитника Кайла Уокера и двух сотрудников обнаружили положительный тест на COVID-19.
Все четыре представителя клуба теперь будут находиться на самоизоляции в соответствии с протоколом Английской Премьер-лиги и правительства Великобритании о карантине.
В 11-ти матчах сезона Жезус забил 4 гола, а Уокер сыграл 19 поединков (1 гол).
Стоит отметить, что за команду Гвардиолы выступает украинский легионер Александр Зинченко.