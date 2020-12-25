Двоє зіркових гравців "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом

"Манчестер Сіті" підтвердив, що у нападника Габріеля Хесуса, та оборонця Кайла Вокера і двох співробітників виявили позитивний тест на COVID-19.

Всі чотири представники клубу тепер будуть знаходитися на самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем'єр-ліги і уряду Великобританії про карантин.

У 11-ти матчах сезону Жезус забив 4 голи, а Вокер відіграв 19 поєдинків (1 гол).

Варто відзначити, що за команду Гвардіоли виступає український легіонер Олександр Зінченко.