Двоє зіркових гравців "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Провідний англійський ФК "Манчестер Сіті" повідомив про спалах коронавірусу у колективі, передає УНН з посиланням на сайт "містян".
"Манчестер Сіті" підтвердив, що у нападника Габріеля Хесуса, та оборонця Кайла Вокера і двох співробітників виявили позитивний тест на COVID-19.
Всі чотири представники клубу тепер будуть знаходитися на самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем'єр-ліги і уряду Великобританії про карантин.
У 11-ти матчах сезону Жезус забив 4 голи, а Вокер відіграв 19 поєдинків (1 гол).
Варто відзначити, що за команду Гвардіоли виступає український легіонер Олександр Зінченко.