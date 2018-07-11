Двое юниоров стали лучшими легкоатлетами месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По итогам голосования стали известны имена лучших легкоатлетов Украины по итогам июня месяца, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и ФЛАУ.
Оба лауреата одержали победы и стали новоиспеченными рекордсменами Украины в младших возрастных группах — Ярослава Магучих, которая на юношеском чемпионате Украины в Луцке установила рекорд Украины среди девушек по прыжкам в высоту (1,93 м), и Василий Макух, который в Луцке на командном юниорском чемпионате Украины победил на стометровке с рекордом Украины среди юниоров и нормативом на взрослый чемпионат Европы — 10,29 с.
Примечательно, что опрос традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.
Как сообщал УНН, в предыдущем месяце победы одержали два участника от Украины на командном ЧМ по спортивной ходьбе.