Двое юниоров стали лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Оба лауреата одержали победы и стали новоиспеченными рекордсменами Украины в младших возрастных группах — Ярослава Магучих, которая на юношеском чемпионате Украины в Луцке установила рекорд Украины среди девушек по прыжкам в высоту (1,93 м), и Василий Макух, который в Луцке на командном юниорском чемпионате Украины победил на стометровке с рекордом Украины среди юниоров и нормативом на взрослый чемпионат Европы — 10,29 с.

Примечательно, что опрос традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.

Как сообщал УНН, в предыдущем месяце победы одержали два участника от Украины на командном ЧМ по спортивной ходьбе.