Двоє юніорів стали кращими легкоатлетами місяця в Україні

Обидва лауреати здобули перемоги і стали новоспеченими рекордсменами України у молодших вікових групах — Ярослава Магучіх, яка на юнацькому чемпіонаті України в Луцьку встановила рекорд України серед дівчат зі стрибків у висоту (1,93 м), та Василь Макух, який у Луцьку на командному юніорському чемпіонаті України переміг на стометрівці з рекордом України серед юніорів та нормативом на дорослий чемпіонат Європи — 10,29 с.

Примітно, що опитування традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

Як повідомляв УНН, у попередньому місяці перемоги здобули два учасники від України на командному ЧС зі спортивної ходьби.