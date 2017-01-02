Двое украинцев попали в список самых перспективных боксеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинские боксеры Александр Гвоздик (12-0, 10 КО) и Иван Голуб (13-0, 11 КО) попали в пятерку самых перспективных боксеров по версии авторитетного телеканала ESPN, сообщает УНН.
А.Гвоздик разместился на 2-м месте в данном списке. По итогам прошлого года бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне-2012 получил четыре досрочные победы над Майком Снайдером, Наджибом Мохаммеди, Айзеком Чилемба и Томми Карпенски, что позволило нашему соотечественнику войти в топ-10 рейтингов WBO, WBC, IBF.
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Другой украинец И.Голуб также стал автором четырех побед в 2016 году и замкнул топ-5 самых перспективных боксеров мира.
Добавим, что первое место в рейтинге занял 21-летний американец Эриксон Лубин (17 побед и ни одного поражения), который выступает в первой средней весовой категории.