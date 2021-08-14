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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 24039 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 55397 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 137576 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155844 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125406 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121364 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 159112 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Актуальное
Двое украинцев хотели нелегально ввезти в Киев партию Iphone на миллион гривен

Двое украинцев хотели нелегально ввезти в Киев партию Iphone на миллион гривен

Киев  •  УНН

 • 20142 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух украинцев, которые пытались незаконно ввезти из Дубая партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max. Об этом сообщила ГПСУ Украины, информирует УНН.

Детали

Нелегальные товары обнаружили пограничники и таможенники благодаря информации оперативно-розыскного подразделения контрольно-пропускного пункта "Киев".

Гаджеты из города Дубай перевозили украинцы 1991 и 1992 года рождения. Они положили партию телефонов в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже мужчин обнаружили 25 телефонов iPhone 12 Pro Max. Их общая стоимость составляет 1 миллион гривен.

Работники таможни изъяли устроиства и составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним

11 августа в аэропорту "Киев" (Жуляны) во время таможенного контроля у 43-летнего гражданина Литвы обнаружили 16 часов "Rolex", общая стоимость которых составила более 4 млн грн.

В течение прошлого года работники Гостаможслужбы обнаружили нарушений таможенных правил на 2,2 млрд грн.

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