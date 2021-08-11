В аеропорту "Київ" іноземець хотів незаконно перевезти годинники "Rolex" на 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В аеропорту “Київ” (Жуляни) під час митного контролю у 43-річного громадянина Литви виявили 16 годинників “Rolex”, загальна вартість яких становить більше ніж 4 млн грн. Про це повідомила Київська митниця, інформує УНН.
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Кожен годинник був у фірмовій упаковці, мав відповідний номер та серію моделі, а також — відповідні сертифікати та документи із зазначенням їхньої вартості. Деякі моделі аксесуарів оздоблено коштовним камінням. Вартість годинників становить від 4750 до 11500 євро, а загалом їхня сума перевищує 4 млн грн (приблизно 130 тисяч євро).
Як пояснив громадянин, він скуповував годинники по всій Європі. З митними правилами не ознайомлювався, по консультацію до початку митного контролю чоловік не звертався, письмової митної декларації не заповнював.
Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему “зелений коридор”, чим гарантував, що не має із собою предметів, які потрібно декларувати.
У Київській митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Годинники вилучили, наразі вони у касі митниці. А це означає, що іноземець має або сплатити передбачені платежі на цей товар, або вивезти їх за межі України.
Митна служба також наголошує, що “зеленим коридором” можна перевозити товари, крім підакцизних, загальна вартість яких не перевищує 1 тис. євро.
Нагадаємо
Українські митники перехопили посилку з коштовним камінням — п’ятьма діамантами різних відтінків загальною вартістю 295 тисяч гривень.
Упродовж минулого року працівники Держмитслужби виявили порушень митних правил на 2,2 млрд грн.