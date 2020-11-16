За 2020 рік митники виявили порушень на 2,2 млрд грн

“За січень-жовтень 2020 року працівники Митниці виявили та припинили понад 12 тис. порушень митних правил на суму 2,2 млрд грн, а це на 155 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року”, - йдеться в повідомленні.

Додається, що безпосередньо митницями розглянуто 3,3 тис. справ про порушення митних правил та накладено штрафів на суму 134 млн грн.

“На розгляд до суду передано 9,4 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 1,97 млрд грн. Кількість переданих справ збільшилась на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року”, - зазначили в відомстві.

Також повідомляється, що за результатами розгляду справ, судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 775 млн грн і цей показник на 21% більше за показник 2019 року.

До прикладу, днями у "Борисполі" митники вилучили 18 рідкісних шматків бурштину.

Додамо, що столичні митники вилучили партію елітних годинників на близько 1 млн гривень.