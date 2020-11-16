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2020 года таможенники выявили нарушений на 2,2 млн грн

2020 года таможенники выявили нарушений на 2,2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За 10 месяцев 2020 работниками Гостаможслужбы выявлено нарушений таможенных правил на 2,2 грн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

"За январь-октябрь 2020 года работники таможни обнаружили и прекратили более 12 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн, а это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Добавляется, непосредственно таможнями рассмотрено 3,3 тыс. дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн.

"На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что по результатам рассмотрения дел, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн грн и этот показатель на 21% больше показателя 2019 года.

К примеру, на днях в "Борисполе" таможенники изъяли 18 редких кусков янтаря.

Добавим, что столичные таможенники изъяли партию элитных часов на сумму около 1 млн гривен.

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