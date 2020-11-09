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Rolex із Тайваню: столичні митники вилучили партію елітних годинників на близько 1 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Для замовника із Запоріжжя через митницю намагалися доставити три незадекларовані годинники Rolex на мільйон гривень. Матеріали справи будуть скеровані до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держприкордонслужби.

"Три незадекларовані наручні годинники відомого швейцарського бренду Rolex, загальною вартістю близько мільйона гривень виявили співробітники Київської митниці під час перевірки міжнародних експрес-відправлень. Усі три відправлення прямували з Тайваню до України на адресу одного отримувача - нашого співвітчизника із Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники звернули увагу на прізвище отримувача, адже два тижні тому на його адресу вже прямувало міжнародне відправлення із незадекларованим хронометром швейцарського бренду Omega вартістю 139 тис. грн, який київські митники вилучили за протоколом через порушення митного законодавства.

"Цього разу вміст кожної із посилок відправник задекларував як "браслет" та зазначив його вартість - 30 доларів США. Однак, при митному огляді, інспектори митниці з’ясували, що у цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки Rolex. Годинники знаходились у дорогих фірмових футлярах, там же були і бірки, паспорти та гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометру згідно ярликів - 9800 євро", - йдеться у повідомленні.

Так, через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Матеріали справ будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, працівники Галицької митниці виявили незадекларовану техніку вартістю майже пів мільйона гривень.

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