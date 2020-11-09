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Rolex из Тайваня: столичные таможенники изъяли партию элитных часов на около 1 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Для заказчика из Запорожья через таможню пытались доставить трое незадекларированных часов Rolex на миллион гривен. Материалы дела будут направлены в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Госпогранслужбы.

"Трое незадекларированных наручных часов известного швейцарского бренда Rolex, общей стоимостью около миллиона гривен обнаружили сотрудники Киевской таможни во время проверки международных экспресс-отправлений. Все три отправления направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя - нашего соотечественника из Запорожья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники обратили внимание на фамилию получателя, ведь две недели назад на его адрес уже направлялось международное отправление с незадекларированным хронометром швейцарского бренда Omega стоимостью 139 тыс. грн, который киевские таможенники изъяли по протоколу за нарушение таможенного законодательства.

"На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал как "браслет" и отметил его стоимость - 30 долларов США. Однако, при таможенном досмотре, инспекторы таможни выяснили, что в этих трех посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки Rolex. Часы находились в дорогих фирменных футлярах, там же были и бирки, паспорта и гарантийные документы на них. Цена каждого хронометра согласно ярлыков - 9800 евро", - говорится в сообщении.

Так, из-за недекларирования часов Киевской таможней Гостаможслужбы составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Материалы дел будут направлены в суд.

Напомним, работники Галицкой таможни обнаружили незадекларированную технику стоимостью почти полмиллиона гривен.

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