На митниці перехопили посилку з крупними діамантами із США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські митники перехопили посилку з коштовним камінням – п’ятьма діамантами різних відтінків загальною вартістю 295 тисяч гривень - у міжнародному поштовому відправленні з порушенням митного законодавства. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.
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За декларацією, у посилці, яка надійшла з американського Балтімора до українського Дніпра, мав бути лише розподільник документів із заявленою вартістю 0 доларів США. Проте, під час перевірки посилки на сканері, митники помітили сторонні вкладення, не зазначені у супровідних документах.
"Під час розпакування відправлення було виявлено 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Кольори – від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони знаходилися, містили характерні для діамантів позначки", - вказали митники.
Як визначили експерти, виявлені камені – коштовне каміння першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тисяч гривень (10,7 тисячі доларів США). Найкрупніший з них – фантазійного насиченого коричневого кольору камінь масою 3,02 карати розміром 10,58х7,68мм в огранці Овал-57. Вартість цього каменю – 5,5 тисячі доларів США. Решта каменів – у діамантовій огранці та огранці Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітним лише під мікроскопом.
Митниками складено протокол про порушення митних правил. "Наявні ознаки порушення митних правил, передбачених відразу двома статтями Митного кодексу: ст. 472 та ст. 473", - вказали у Держмитслужбі.
Діаманти вилучено.
Додамо
Нещодавно в Україну хотіли завезти 23 діамантів під виглядом біжутерії - у пакетиках.