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На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США

На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США

Киев  •  УНН

 • 17147 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские таможенники перехватили посылку с драгоценными камнями - пятью бриллиантами разных оттенков общей стоимостью 295 тыс. гривен - в международном почтовом отправлении с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

Детали

По декларации, в посылке, из американского Балтимора в украинский Днепр, должен был быть только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Однако, при проверке посылки на сканере, таможенники заметили посторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах.

"Во время распаковки отправления было выявлено 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета - от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки", - указали таможенники.

Как определили эксперты, обнаруженные камни - драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс. гривен (10,7 тысячи долларов США). Самый крупный из них - фантазийного насыщенного коричневого цвета камень массой 3,02 карата размером 10,58х7,68мм в огранке Овал-57. Стоимость этого камня - 5,5 тысячи долларов США. Остальные камни - в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметные только под микроскопом.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил. "Имелись признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных сразу двумя статьями Таможенного кодекса: ст. 472 и ст. 473", - указали в Гостаможслужбе.

Бриллианты изъяты.

Добавим

Недавно в Украине хотели завезти 23 бриллиантов под видом бижутерии - в пакетиках.

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