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Двоє українців хотіли нелегально завезти у Київ партію Iphone на мільйон гривень

Київ • УНН

 • 20146 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У київському аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох українців, які намагалися незаконно завезти з Дубая партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Про це повідомила ДПСУ України, інформує УНН.

Деталі

Прикордонники виявили нелегальні товари разом із митниками завдяки інформації оперативно-розшукового підрозділу контрольно-пропускного пункту "Київ".

Гаджети з міста Дубай перевозили українці 1991 та 1992 року народження. Вони поклали партію телефонів у валізи та ручну поклажу. Всього у багажі чоловіків виявили 25 телефонів iPhone 12 Pro Max. Їхня загальна вартість становить 1 мільйон гривень.

Працівники митниці вилучили пристрої та склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо

11 серпня в аеропорту "Київ" (Жуляни) під час митного контролю у 43-річного громадянина Литви виявили 16 годинників "Rolex", загальна вартість яких становила понад 4 млн грн.

Упродовж минулого року працівники Держмитслужби виявили порушень митних правил на 2,2 млрд грн.

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