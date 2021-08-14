Двоє українців хотіли нелегально завезти у Київ партію Iphone на мільйон гривень

Деталі

Прикордонники виявили нелегальні товари разом із митниками завдяки інформації оперативно-розшукового підрозділу контрольно-пропускного пункту "Київ".

Гаджети з міста Дубай перевозили українці 1991 та 1992 року народження. Вони поклали партію телефонів у валізи та ручну поклажу. Всього у багажі чоловіків виявили 25 телефонів iPhone 12 Pro Max. Їхня загальна вартість становить 1 мільйон гривень.

Працівники митниці вилучили пристрої та склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо

11 серпня в аеропорту "Київ" (Жуляни) під час митного контролю у 43-річного громадянина Литви виявили 16 годинників "Rolex", загальна вартість яких становила понад 4 млн грн.

Упродовж минулого року працівники Держмитслужби виявили порушень митних правил на 2,2 млрд грн.