Двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО двое украинских военных погибли и 13 получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения и травмы, среди которых одна женщина", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 69 раз обстреляли силы АТО.