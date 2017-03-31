Двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения и травмы, среди которых одна женщина", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, боевики за сутки 69 раз обстреляли силы АТО.