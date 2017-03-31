Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО двоє українських військових загинули та 13 зазнали поранень та травм. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 зазнали поранень та травм, серед яких одна жінка", - повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 69 разів обстріляли сили АТО.