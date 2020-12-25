Двое украинских теннисистов пробились в полуфинал турнира в Турции

Орлов вырвал победу в четвертьфинальном матче на турнире ITF M15 в Анталии у местного игрока Марселя Ильхана — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. Это уже восьмой подряд выигранный харьковчанином матч в течение двух недель.

Зато Кравченко пробился в полуфинал турнира, ведь в трех партиях одолел сопротивление второго сеяного россиянина Ивана Неделько — 6:4, 5:7, 6:4.

Примечательно, что данные украинцы сыграют между собой в борьбе за выход в финал.

Добавим, что на прошлой неделе Кравченко добрался до финала предыдущих соревнований.