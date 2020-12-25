Двое украинских теннисистов пробились в полуфинал турнира в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Представители украинского тенниса Владислав Орлов и Георгий Кравченко преодолели барьер четвертьфинала турнира ITF в Анталии, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Орлов вырвал победу в четвертьфинальном матче на турнире ITF M15 в Анталии у местного игрока Марселя Ильхана — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. Это уже восьмой подряд выигранный харьковчанином матч в течение двух недель.
Зато Кравченко пробился в полуфинал турнира, ведь в трех партиях одолел сопротивление второго сеяного россиянина Ивана Неделько — 6:4, 5:7, 6:4.
Примечательно, что данные украинцы сыграют между собой в борьбе за выход в финал.
Добавим, что на прошлой неделе Кравченко добрался до финала предыдущих соревнований.