Двоє українських тенісистів пробилися у півфінал турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Представники українського тенісу Владислав Орлов та Георгій Кравченко подолали бар’єр чвертьфіналу турніру ITF в Анталії, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Орлов вирвав перемогу у чвертьфінальному матчі на турнірі ITF M15 в Анталії у місцевого гравця Марселя Ільхана — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. Це вже восьмий поспіль виграний харків’янином матч протягом двох тижнів.
Натомість Кравченко пробився у півфіналу турніру, адже у трьох партіях подолав спротив другого сіяного росіянина Івана Нєдєлько — 6:4, 5:7, 6:4.
Примітно, що дані українці зіграють між собою у боротьбі за вихід у фінал.
Додамо, що минулого тижня Кравченко дістався фіналу попередніх змагань.