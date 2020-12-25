Двоє українських тенісистів пробилися у півфінал турніру в Туреччині

Орлов вирвав перемогу у чвертьфінальному матчі на турнірі ITF M15 в Анталії у місцевого гравця Марселя Ільхана — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. Це вже восьмий поспіль виграний харків’янином матч протягом двох тижнів.

Натомість Кравченко пробився у півфіналу турніру, адже у трьох партіях подолав спротив другого сіяного росіянина Івана Нєдєлько — 6:4, 5:7, 6:4.

Примітно, що дані українці зіграють між собою у боротьбі за вихід у фінал.

Додамо, що минулого тижня Кравченко дістався фіналу попередніх змагань.