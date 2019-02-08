Двое украинских биатлонистов получили очки в стартовой гонке Кубка мира в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Стартовой гонкой седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе стала индивидуальная гонка у мужчин, сообщает УНН.
Среди украинцев стартовали только трое биатлонистов и двое из них попали в топ-40. Особенно стоит отметить удачный дебют карьеры в Кубке мира от 22-ринчого Тараса Лесюка, который с одним промахом финишировал 32-м +4:46,8 мин. Артем Тищенко стал 34-м (1). Зато Сергей Семенов провалил гонку (5) - 62-й.
Медали заработали сразу два норвежцев: Йоханнес Тингнес Бё победил (0), а Ветлы-Сьястад Кристиансен (2) завоевал второе место. "Бронза" за россиянином Александром Логиновым (2).
Стоит отметить, что в общем зачете Кубка мира, несмотря на то, что двое украинский не участвовали в гонке, все равно сохраняют позиции в топ-30 Дмитрий Подручный (26-й) и Артем Прима (30-й).
Добавим, что 8 февраля у мужчин пройдет эстафета.