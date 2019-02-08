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Двоє українських біатлоністів здобули очки у стартовій гонці Кубку світу в Канаді

Київ • УНН

 • 8126 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Стартовою гонкою сьомого етапу Кубку світу з біатлону в канадському Кенморі стала індивідуальна гонка у чоловіків, повідомляє УНН.

Серед українців стартували тільки троє біатлоністів і двоє із них потрапили до топ-40. Особливо варто відзначити вдалий дебют кар’єри у Кубку світу від 22-рінчого Тараса Лесюка, який з одним промахом фінішував 32-м +4:46,8 хв. Артем Тищенко став 34-м (1). Натомість Сергій Семенов провалив перегони (5) — 62-й.

Медалі заробили одразу двоє норвежців: Йоханнес Тінгнес Бьо переміг (0), а Ветле-Сьястад Крістіансен (2) виборов другу сходинку. “Бронза” за росіянином Олександром Логіновим (2).

Варто зазначити, що у загальному заліку Кубка світу попри те, що двоє українців не брали участь у гонці, все одно зберігають позиції в топ-30: Дмитро Підручний (26-й) і Артем Прима (30-й).

Додамо, що 8-го лютого у чоловіків пройде естафета.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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