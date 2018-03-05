Двое украинок стали чемпионками мира по джиу-джитсу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С 28 февраля по 5 марта в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась мировое первенство по джиу-джитсу (среди молодежи и юниоров), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодьспорта.
По итогам соревнований в активе "сине-желтой" сборной четыре награды в разделе "файтинг". Две украинки получили титулы чемпионок мира. Лучшей среди спортсменок весовой категории 62 кг стала Дарья Гончаренко. Еще одна украинка - Ангелина Гребенко - завоевала "золото" в весе 48 кг.
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Варвара Печенюк завоевала "серебро" среди спортсменок весовой категории 70 кг. А Дмитрий Подуст поднялся на вторую строчку первенства в весовой категории 50 кг.
Заметим, что на соревнованиях планетарного масштаба приняли участие около 400 участников из 40 стран мира.