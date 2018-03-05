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Двоє українок стали чемпіонками світу з джіу-джитсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. З 28 лютого по 5 березня в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася світова першість з джіу-джитсу (серед молоді та юніорів), передає УНН з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.

За підсумками змагань в активі "синьо-жовтої" збірної чотири нагороди у розділі "файтинг". Дві українки здобули титули чемпіонок світу. Кращою серед спортсменок вагової категорії 62 кг стала Дарина Гончаренко. Ще одна українка - Ангеліна Гребенко - виборола "золото" у вазі 48 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець став чемпіоном Європи з джиу-джитсу

Варвара Печенюк здобула "срібло" серед спортсменок вагової категорії 70 кг. А Дмитро Підуст піднявся на другу сходинку першості у ваговій категорії 50 кг.

Зауважимо, що на змаганнях планетарного масштабу узяли участь близько 400 учасників з 40 країн світу.

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