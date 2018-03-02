Двое судей Конституционного суда Украины составили присяги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак в пятницу, 2 марта, во время торжественной церемонии составили присяги, передает УНН.
Президент Украины Петр Порошенко перед составлением присяжных поздравил новопризназначенцев.
"От всего сердца я желаю каждому из вас больших сил на этом пути и долгой, плодотворной, согласованной работы на благо Украины и украинского народа", - сказал он.
Судьи приняли присягу на верность Украине, обязались быть независимыми, честными и добросовестными при исполнении обязанностей судей Конституционного суда, обеспечивать верховенство Конституции Украины, защищать конституционный строй государства, утверждая права и свободы человека. Судьи утвердили текст присяги подписью.
В конце церемонии Лемаку и Головатому передали судейские мантии и нагрудный знак.
Напомним, Президент Петр Порошенко назначил двух судей в Конституционный суд Украины - Сергея Головатого и Василия Лемака 28 февраля.