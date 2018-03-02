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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Двое судей Конституционного суда Украины составили присяги

Двое судей Конституционного суда Украины составили присяги

Киев  •  УНН

 • 11169 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак в пятницу, 2 марта, во время торжественной церемонии составили присяги, передает УНН.

Президент Украины Петр Порошенко перед составлением присяжных поздравил новопризназначенцев.

"От всего сердца я желаю каждому из вас больших сил на этом пути и долгой, плодотворной, согласованной работы на благо Украины и украинского народа", - сказал он.

Судьи приняли присягу на верность Украине, обязались быть независимыми, честными и добросовестными при исполнении обязанностей судей Конституционного суда, обеспечивать верховенство Конституции Украины, защищать конституционный строй государства, утверждая права и свободы человека. Судьи утвердили текст присяги подписью.

В конце церемонии Лемаку и Головатому передали судейские мантии и нагрудный знак.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил двух судей в Конституционный суд Украины - Сергея Головатого и Василия Лемака 28 февраля.

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