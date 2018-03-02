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Двоє суддів Конституційного суду України склали присяги

Двоє суддів Конституційного суду України склали присяги

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак у п’ятницю, 2 березня, під час урочистої церемонії склали присяги, передає УНН.

Президент України Петро Порошенко перед складанням присяг привітав новопризначенців.

“Від щирого серця я бажаю кожному з вас високої наснаги на цьому шляху і довгої, плідної, узгодженої праці на благо України і українського народу”, — сказав він.

Судді присягнули на вірність Україні, зобов’язались бути незалежними, чесними та сумлінними при виконанні обов’язків суддів конституційного суду, забезпечувати верховенство конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини. Судді затвердили текст присяги підписом.

В кінці церемонії Лемаку та Головатому передали суддівські мантії та нагрудний знак.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко призначив двох суддів до Конституційного суду України — Сергія Головатого та Василя Лемака 28 лютого.

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