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Двое студентов на в Днепропетровской области для развлечения до смерти забили бездомного

Двое студентов на в Днепропетровской области для развлечения до смерти забили бездомного

Киев  •  УНН

 • 11715 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В городе Павлоград двое студентов для развлечения избили трех бездомных, один из которых скончался. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает УНН.

"Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, установлено, что 14 октября текущего года в городе Павлограде 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан "правоохранителями".

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"Молодые нанесли трем мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас студентам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, жителя Токмака Запорожской области задержали по подозрению в краже - во время задержания он оказал сопротивление и ударил полицейского.

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