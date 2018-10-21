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У Запорізькій області під час затримання підозрюваний у крадіжці побив поліцейського

У Запорізькій області під час затримання підозрюваний у крадіжці побив поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Мешканця Токмака Запорізької області затримали за підозрою у крадіжці – під час затримання він чинив опір і вдарив поліцейського. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.

"Мешканця Токмака затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник, під час затримання на місці злочину за підозрою у крадіжці, чинив опір та вдарив старшого лейтенанта поліції", - йдеться у повідомленні відомства.

Як уточнили у Нацполіції, 21 жовтня близько 4 ранку старший інспектор ювенальної превенції Токмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області повертався зі служби. На подвір'ї будинку по вулиці Шевченка в місті Токмак поліцейський побачив, як невідомий чоловік проник до автомобіля та намагався скоїти крадіжку.

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Правоохоронець підійшов та, представившись співробітником поліції, вимагав від невідомого припинити свої протиправні дії. Той, у свою чергу, став чинити опір, намагався втекти з місця злочину та при цьому вдарив старшого лейтенанта поліції.

Поліцейський 1989 року народження з тілесними ушкодженнями звернувся до лікарні, де отримав медичну допомогу.

Правопорушник був затриманий. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1985 року народження.

По факту правопорушення було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за фактом нападу на поліцейських у Зарічненському районі Рівненської області загалом відкрили три кримінальні провадження.

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Кримінал та НП

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