Напад на поліцейських на Рівненщині: відкрили ще два провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. За фактом нападу на поліцейських у Зарічненському районі Рівненської області загалом відкрили три кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"За цим фактом слідчі розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення), частиною 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу), частиною 1 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) та частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення", – йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що серед тих невідомих людей, які пошкодили три службові автомобілі поліції, правоохоронцям вдалося встановити ряд осіб. Щодо них буде прийматися відповідне процесуальне рішення. Крім того, для уникнення подібних правопорушень вирішили виставити додатковий блокпост безпеки.
Нагадаємо, близько 200 невідомих у балаклавах і з палицями в руках чинили опір правоохоронцям у Рівненській області. Вони заблокували проїзд службового автомобіля, кидали каміння.