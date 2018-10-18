На Рівненщині сотні невідомих у балаклавах напали на поліцейських

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Приблизно 200 невідомих у балаклавах і з палицями в руках чинили опір правоохоронцям у селі Кухітська Воля Рівненської області. Вони заблокували проїзд службового автомобіля, кидали каміння. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН.