На Рівненщині сотні невідомих у балаклавах напали на поліцейських

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Приблизно 200 невідомих у балаклавах і з палицями в руках чинили опір правоохоронцям у селі Кухітська Воля Рівненської області. Вони заблокували проїзд службового автомобіля, кидали каміння. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН.

"Сьогодні, 18 жовтня, близько сьомої години ранку у селі Кухітська Воля Зарічненського району під час патрулювання у протидії незаконному видобутку бурштину поліцейським чинили опір група невідомих у кількості приблизно 200 чоловік", – йдеться повідомленні.

Так, зловмисники у балаклавах та з палицями у руках заблокували проїзд автомобіля, шарпали за форменний одяг, кидали каміння, пошкодили три службових автомобілі. Правоохоронцям вдалося припинити конфлікт. Наразі протистояння немає.

За попередньою інформацією, під час сутички працівники поліції тілесних ушкоджень не отримали, зброю не застосовували. Інформації про потерпілих унаслідок сутички до поліції поки що не надходило.

"Відомості за фактом опору працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Полтавській області двоє чоловіків з вилами, ножами і собакою напали на поліцейських при виконанні ними службових обов’язків. 

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