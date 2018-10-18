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В Ровенской области сотни неизвестных в балаклавах напали на полицейских

В Ровенской области сотни неизвестных в балаклавах напали на полицейских

Киев  •  УНН

 • 18197 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Примерно 200 неизвестных в балаклавах и с палками в руках сопротивлялись правоохранителям в селе Кухотская Воля Ровенской области. Они заблокировали проезд служебного автомобиля, бросали камни. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Сегодня, 18 октября, около семи часов утра в селе Кухотская Воля Заричненского района во время патрулирования в противодействии незаконной добыче янтаря полицейским оказали сопротивление группа неизвестных в количестве примерно 200 человек", – говорится сообщении.

Так, злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали за форменную одежду, бросали камни повредили три служебных автомобиля. Правоохранителям удалось прекратить конфликт. Сейчас противостояния нет.

По предварительной информации, во время столкновения работники полиции телесных повреждений не получили, оружие не применяли. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало.

"Ведомости по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению", – отметили в полиции.

Напомним, в Полтавской области двое мужчин с вилами, ножами и собакой напали на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

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