В Запорожской области во время задержания подозреваемый в краже избил полицейского

"Жителя Токмака задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник, во время задержания на месте преступления по подозрению в краже, сопротивлялся и ударил старшего лейтенанта полиции", - говорится в сообщении ведомства.



Как уточнили в Нацполиции, 21 октября около 4 утра старший инспектор ювенальной превенции Токмакского отделения полиции ГУНП в Запорожской области возвращался со службы. Во дворе дома по улице Шевченко в городе Токмак полицейский увидел, как неизвестный мужчина проник в автомобиль и пытался совершить кражу.



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Милиционер подошел и, представившись сотрудником полиции, требовал от неизвестного прекратить свои противоправные действия. Тот, в свою очередь, стал сопротивляться, пытался скрыться с места преступления и при этом ударил старшего лейтенанта полиции.



Полицейский 1989 года рождения с телесными повреждениями обратился в больницу, где получил медицинскую помощь.



Правонарушитель был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения.



По факту правонарушения было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.



Напомним, по факту нападения на полицейских в Заричненском районе Ровенской области в целом открыли три уголовных производства.