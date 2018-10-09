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Російські футболісти побили чиновника з міністерства у РФ

Російські футболісти побили чиновника з міністерства у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В одній з кав'ярень у центрі російської столиці Москви російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв напередодні побили чиновника. Про це повідомляється у Telegram-канал "112", передає УНН.

Жертвою футболістів, як повідомляється, став "великий чиновник з мінпромторгу РФ Денис Пак (якщо бути точними, Пак отримав кілька разів по обличчю, також у нього травмована рука)". "Футболісти, за словами очевидців, були в неадекватному стані", - додали в Telegram-каналі.

"Все сталося сьогодні (8 жовтня - ред.) о 9:15 ранку у кав'ярні у центрі Москви і найцікавіше, що Кокорін і Мамаєв втекли з місця ще до приїзду наряду поліції", - повідомили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, в омської колонії № 6 в РФ сталися заворушення за участю десятків ув'язнених.

Українські Національні Новини

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