Російські футболісти побили чиновника з міністерства у РФ

Жертвою футболістів, як повідомляється, став "великий чиновник з мінпромторгу РФ Денис Пак (якщо бути точними, Пак отримав кілька разів по обличчю, також у нього травмована рука)". "Футболісти, за словами очевидців, були в неадекватному стані", - додали в Telegram-каналі.

"Все сталося сьогодні (8 жовтня - ред.) о 9:15 ранку у кав'ярні у центрі Москви і найцікавіше, що Кокорін і Мамаєв втекли з місця ще до приїзду наряду поліції", - повідомили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, в омської колонії № 6 в РФ сталися заворушення за участю десятків ув'язнених.