Российские футболисты побили чиновника из министерства в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В одной из кофеен в центре российской столицы Москвы российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне избили чиновника. Об этом сообщяется в Telegram-канал "112", передает УНН.
Жертвой футболистов, как сообщается, стал "крупный чиновник из минпромторга РФ Денис Пак (если быть точными, Пак получил пару раз по лицу, также у него травмирована рука)". "Футболисты, по словам очевидцев, были в неадекватном состоянии", - добавили в Telegram-канале.
"Все произошло сегодня (8 октября - ред.) в 9:15 утра в кофейне в центре Москвы и самое интересное, что Кокорин и Мамаев сбежали с места ещё до приезда наряда полиции", - сообщили в Telegram-канале.
Напомним, в омской колонии № 6 в РФ произошли волнения с участием десятков заключенных.