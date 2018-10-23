Двоє студентів на Дніпропетровщині за для розваги до смерті забили безхатченка

"Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно двох громадян за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України (закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прокуратурі, встановлено, що 14 жовтня поточного року у місті Павлограді 20-річний студент разом з 18-річним приятелем розпивали алкогольні напої. Відчуваючи нудьгу, молодики вирішили розважитися шляхом побиття осіб, які не мають певного місця проживання. Під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше діючої медико-санітарної частини та вимагали від безхатченків повернути начебто незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян "правоохоронцями".



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"Молодики нанесли трьом чоловікам численні удари ногами по тілу, спричинивши їм тяжкі тілесні ушкодження. Від одержаних травм один з потерпілих помер у лікарні. Наразі студентам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.



Як повідомляв УНН, мешканця Токмака Запорізької області затримали за підозрою у крадіжці – під час затримання він чинив опір і вдарив поліцейського.